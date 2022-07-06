Milan-De Ketelaere: c’è ottimismo, non spaventa l’interesse dalla Premier

Il Milan continua a lavorare sulla formula per portare a Milano Charles De Ketelaere. Non preoccupa la concorrenza di due club inglesi

La nuova stagione è ufficialmente iniziata e il Milan continua a progettare il futuro alla ricerca di alcuni rinforzi importanti. Maldini e Massara continuano a cercare un trequartista mancino che possa anche giocare da esterno destro. In quel reparto hanno bisogno di intervenire sul mercato per regalare a Pioli un calciatore che aggiunga qualità e imprevedibilità negli ultimi venti metri.

Il cast per il trequartista è ufficialmente partito dopo il rinnovo del duo in dirigenza e tra i nomi che restano in lizza si fanno largo quello di Hakim Ziyech e di Charles De Ketelaere. Il belga è da tempo nel radar dei rossoneri, che non mollano la pista per il classe 2001 del Bruges. Giocatore giovane, di prospettiva dal futuro roseo che per caratteristiche corrisponde all’identikit fatto da Stefano Pioli.

Servirà un investimento importante però per convincere la dirigenza belga a cedere il calciatore. I rossoneri hanno già presentato un’offerta di 20 milioni di euro, rispedita rapidamente al mittente dal Bruges che di milioni ne chiede il doppio. Come scrive il CorriereDellaSera però, i rossoneri non sarebbero disposti ad offrire più di 30 milioni di euro. È questo il limite che si sono fissati Maldini e Massara, vedremo fino a quanto vorranno spingersi ma il Diavolo non ha intenzione di partecipare a delle aste di mercato per assicurarsi il calciatore.

E il rischio di giocare a rialzo c’è. Nelle ultime ore si è infatti registrato l’interesse di due club di Premier League, decisi a puntare fortemente su De Ketelaere. Si tratta di Leeds e Southampton che hanno chiesto informazioni al Club Brugge. De Ketelaere però preferirebbe il Milan e i rossoneri potrebbero anche pensare di inserire Jungdal e Roback nella trattativa, due profili giovani della primavera che interessano ai belga. Il Milan lavora per trovare la giusta formula e convincere il Bruges ma dalle parti di Milanello si respira fiducia sul buon esito dell’affare.