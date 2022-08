Milan, spunta l’idea Frattesi! L’agente lo offre ai rossoneri: la risposta

Il Milan si è svegliato con una succulenta e deliziosa idea di mercato. Proprio Frattesi dal Sassuolo: l'agente l'ha offerto ai rossoneri!

Redazione Il Milanista

Spunta una sorprendente novità di mercato per i rossoneri. Tanto sorprendente quanto interessante. Sarebbe un colpo valido sia per il presente, sia in ottica futura. Oltretutto andrebbe a sostituire e coprire quella voragine apertasi con l'addio di Franck Kessié. Il giocatore in questione è un'occasione deliziosa e succulenta, tanto quanto un bella pizza mangiata in compagnia in queste afose giornate estive. Tant'è che non è un mistero la sua voglia di salutare il suo attuale club per una destinazione più prestigiosa e che possa anche confrontarsi in campo europeo.

Il nome di cui stiamo parlando è nient'altro che Davide Frattesi. Il mediano vorrebbe lasciare il suo attuale club, il Sassuolo. Per carità, lui rimarrebbe anche volentieri un altro anno in neroverde. La piazza è comunque molto allettante ed è in continua crescita. Ma l'ex Monza ed Empoli vorrebbe di più. Dopo un anno di apprendistato a Reggio Emilia, ha capito che la realtà emiliana inizia ad essergli un po' troppo stretta. Vuole di più Davide Frattesi, sa di poter essere importante e decisivo anche in club importanti quali la Roma o, magari, proprio il Milan neo campione d'Italia.

Come riporta il Corriere della Sera, il suo agente lo avrebbe proposto nient'altro che ai rossoneri di Milano. L'idea stuzzica non poco Maldini e Massara. I due dirigenti riflettono sul possibile colpo a sorpresa. Non è un mistero che il Diavolo debba operare un acquisto importante in quella zona di campo. Il problema però, come ben sappiamo, è la disponibilità economica. Il Milan ha appena speso oltre 30 milioni per l'arrivo di De Ketelaere e, di conseguenza, la maggior parte del budget se n'è andato in quest'operazione. Infatti il Sassuolo, per potersi liberare di Fattesi, chiederebbe almeno 25 milioni di euro. Ora come ora troppi per le povere casse meneghine. Se Frattesi vorrà approdare al Milan, sarà necessario che il Sassuolo abbassi le pretese. Altrimenti Davide sarà - suo malgrado - prigioniero dei neroverdi.