Milan, Daniel Maldini preferito a Brahim Diaz. Conti a destra, Dalot a sinistra

MILANO – Il Milan ha già raggiunto la qualificazione ai sedicesimi di finale, resta ancora da capire se passerà da prima in classifica o da seconda. Stefano Pioli per il match di questa sera contro lo Sparta Praga schiererà una formazione inedita. A cominciare dalla difesa con l’inedita coppia di centrali composta da Pierre Kalulu e da Leo Duarte. Completano la linea difensiva davanti a Tatarusanu Conti e Dalot. A centrocampo il tecnico rossonero darà una nuova possibilità a Krunic accanto a Tonali. Rivoluzionata anche la linea dei tre alle spalle di Colombo: Castillejo, Maldini , preferito a Diaz) e Hauge. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<