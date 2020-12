Milan, da Ciro Ferrara al Capitano Romagnoli: la fotografia del momento

MILANO – Il Milan è in continua crescita, sotto tutti i punti di vista. Il club non sta solo ottenendo ottimi risultati, in campo nazionale quanto europeo, ma può contare anche e soprattutto su un gruppo forte e coeso. Proprio nella giornata di ieri infatti, l Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato le immagini della seduta di allenamento odierna a Milanello. Una seduta facoltativa che però ha visto la presenza di quasi tutti i giocatori rossoneri.

Anche Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli, si è espresso proprio sulla situazione dei rossoneri. Ha infatti parlato ai microfoni del Corriere della Sera a proposito della lotta Scudetto. Queste sono state le sue dichiarazioni: ”In generale la Juve è più attrezzata di Inter e Milan per lo Scudetto, è anche più abituata a stare lì. L’Inter però ha Conte, uno abituato a ottenere risultati in club che non vincevano da tempo. Il Milan come organico è sotto, ma a me è capitato di vincere in squadre con rose meno forti, i rossoneri in fondo possono arrivarci eccome”.

Il capitano rossonero Alessio Romagnoli, intervenuto su Instagram, ha pubblicato una foto scattata durante l’allenamento, il primo dopo la pausa natalizia, facendo sentire la sua presenza a tutto il gruppo. “Habitat naturale” ha scritto il capitano rossonero sul noto social network. Questo il suo post.