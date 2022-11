Milan, così puoi battere la Fiorentina nell’ultimo match del 2022

In attesa della gara di San Siro delle 18, vediamo come il Milan può battere la Fiorentina nell’ultimo match del 2022

Redazione Il Milanista

Mancano poche ore all’ultima gara del 2022 del Milan, che scenderà in campo alle 18 a San Siro per affrontare la Fiorentina. Gli uomini di Pioli sono secondi in classifica con 30 punti, mentre i viola hanno conquistato finora soltanto 19 punti. In attesa del match, proviamo a leggere la sfida e a capire come i rossoneri possono battere gli avversari.

Oggi ci saranno molti duelli sulle fasce: Diaz e Leao per i rossoneri, Ikonè e Kouamè per i viola. I Diavoli faranno affidamento sulla fantasia e qualità dei propri giocatori per sfruttare le fasce. La Fiorentina ha Ikonè che è il giocatore nella migliore forma fisica, il quale si è rivelato un vero incubo per la difesa della Salernitana nella scorsa partita di campionato. Invece sulla sinistra si sfideranno Leao e Kouamè, che garantiscono alle due formazioni la giusta dose di imprevedibilità e spensieratezza. Il portoghese è più concreto rispetto all’ivoriano e vuole tornare a incidere nella gara, venendo da tre partite di campionato senza aver effettuato gol.

Inoltre oggi pomeriggio ci sarà anche una sfida tra portieri di esperienza, con Tatarusanu che ha 36 anni e Terraciano che ne ha 32. Lo scorso anno i rossoneri hanno vinto proprio grazie a un miracolo di Maignan e a un’imprecisione del portiere viola. Il portiere rumeno arriva a questa sfida con la porta inviolata nell’ultimo match contro la Cremonese, così come il portiere italiano è rimasto imbattuto nell’ultima trasferta. Sia per Pioli che per Italiano sono quattro i clean sheet ottenuti finora. Inoltre entrambe le formazioni prediligono il possesso palla e aggrediscono l’avversario per condurlo all’errore. Infine Bennacer sarà chiamato a impostare l’azione, mentre Tonali dovrà inserirsi e riconquistare il possesso della palla.