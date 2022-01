Milan, contro lo Spezia ci sarà una coppia inedita a centrocampo

Il Milan è pronto per la 22esima giornata di Serie A. Domani mister Pioli farà affidamento su una coppia inedita.

Redazione Il Milanista

Manca un giorno alla sfida di campionato tra Milan e Spezia, in programma domani pomeriggio alle 18:30 a San Siro. Gli uomini di Pioli sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva nel girone di ritorno. C’è l’opportunità di vincere la gara e di mantenersi ancorati al primo posto in classifica, lontano una sola lunghezza. I rossoneri sono davvero intenzionati a fare bene, consci di essere la rivale principale dei cugini nerazzurri per la conquista dello scudetto.

Per la gara di domani mister Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori. Oltre gli indisponibili per infortuni e quelli convocati per la Coppa d’Africa, mancheranno all’appello anche i giocatori risultati positivi al Covid negli scorsi giorni. Per tale motivo il tecnico sarà costretto a schierare in mezzo al campo una coppia inedita. “Attenti a quei due” intitola oggi il quotidiano Tuttosport, parlando della mediana rossonera. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, domani tra i titolari della formazione meneghina ci dovrebbero essere Bakayoko e Krunic. La strana coppia è chiamata a guidare il centrocampo rossonero, a causa dell’assenza di Tonali (squalificato, perché ha rimediato un cartellino nell’ultima giornata contro il Venezia).

Per tale motivo domani il centrocampo sarà affidato a questa coppia inedita e ben poco assortita. Tra l’altro il bosniaco non è un mediano di ruolo, mentre il francese è lontano dalle ottime prestazioni fornite nelle passate stagioni. Nelle ultime gare Bakayoko è tornato a mostrare sprazzi del giocatore visto in passato, ma la strada è ancora lunga. Dunque la vittoria del Milan passa anche attraverso il centrocampo. La speranza dei diavoli è arrivare nel migliore dei modi al derby di Milano, in programma domenica prossima a San Siro. Quel big match servirà per dare un segnale importante alla classifica e fornirà una panoramica sulla possibile vincitrice del titolo.