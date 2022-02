Milan-Inter di Coppa Italia: info sulla vendita dei biglietti

Manca sempre meno al derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, da oggi la vendita libera dei biglietti per il big match.

«Si aprirà questa mattina la vendita libera per i biglietti del prossimo derby di Coppa: sarà il Milan a ospitare l’andata. Ed è, ovviamente, già scattata la corsa al prezioso tagliando. Prima della vendita libera infatti era già possibile procedere all’acquisto da parte di abbonati e possessori della tessera Cuore rossonero. La sfida è in programma martedì 1 marzo, con inizio alle 21.00. Un derby speciale, che oltre alla sfida in sé, mette in palio l’accesso alla finale di un trofeo. Lo stadio con ogni probabilità sarà aperto al 75%».