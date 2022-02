Continua la vendita dei biglietti per il derby di Coppa Italia

Tra una settimana c'è il derby d'andata di Coppa Italia valido per le semifinali del torneo. I biglietti sono ancora disponibili

Il Milan nei giorni scorsi ha emesso un comunicato ufficiali sull'apertura delle vendite dei biglietti per quanto riguarda la semifinale d'andata di Coppa Italia contro i cugini nerazzurri.

“Dopo aver superato il Genoa agli Ottavi e la Lazio ai Quarti, il Milan si appresta ad affrontare l'Inter in un doppio Derby in Semifinale di Coppa Italia. Le due squadre non si affrontano nella Semifinale della coppa nazionale dalla stagione 1985/86 quando furono i rossoneri ad avere la meglio al termine del confronto. La sfida di andata è in programma martedì 1 marzo alle 21.00 e sarà il 26° confronto tra le due squadre nella competizione, con il bilancio che vede avanti il Milan con 10 vittorie contro gli 8 successi nerazzurri e 7 pareggi a chiudere il conteggio”.

“I biglietti per Milan-Inter saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre di vendita separate: La prima, quella dedicata agli abbonati, aprirà alle 12.00 di martedì 15 febbraio e chiuderà alle 23.59 di mercoledì 16 febbraio. La seconda, riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero, dalle 10.00 alle 23.59 di giovedì 17 febbraio. La terza e ultima fase, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10 di venerdì 18 febbraio e resterà aperta fino ad esaurimento posti. Anche per Milan-Inter è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 245€”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.

Ci sono ancora biglietti disponibili

I biglietti non sono finiti. Per il grande e attesissimo match contro l'Inter sono ancora disponibili alcuni tagliandi. La partita sarà valida per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa e lo spettacolo si preannuncia davvero focoso. La vincente staccherà il pass per la finale in gara secca per alzare il trofeo della Coppa Italia.