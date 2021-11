Milan, ecco i convocati di Pioli per il match contro l’Atletico Madrid

Ecco l'elenco dei convocati di Stefano Pioli per la quinta giornata di Champions League, quando i rossoneri affronteranno l'Atletico Madrid

Non ci sono grandi novità per il match del Wanda Metropolitan, come detto in conferenza stampa da Mister Piol: " Tomori speriamo di recuperarlo per domenica, ci proviamo, soffre ancora per il problema all’anca. Romagnoli è pronto, sta meglio. Siamo gli stessi di Firenze a livello di convocazioni, con l’aggiunta di Daniel Maldini".