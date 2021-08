Milan contatti fitti con Giuseppe Riso per Pellegri

Il Milan, secondo quanto riportato da Tuttosport, è al lavoro con l'agente di Pietro Pellegri, Giuseppe Riso, per trovare l'accordo per il trasferimento

Redazione Il Milanista

Il Milan si prepara ad accogliere Alessandro Florenzi dalla Roma. Il classe '90 questa mattina è sbarcato a Linate e in questi minuti sta svolgendo le visite mediche per l'idoneità sportiva e, nel tardo pomeriggio (domani mattina al più tardi) firmerà il suo contratto con il club di via Aldo Rossi. Ma non è finita qui: infatti la dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere la trattativa che dovrebbe riportare all'ombra del Duomo Bakayoko dal Chelsea e magari anche quella per Adli dal Bordeaux. Ma non solo: Maldini e Massara stanno anche lavorando per regalare a Pioli una terza punta.

Il nome caldo, emerso nella giornata di ieri, è quella di Pietro Pellegri, giovanissimo attaccante del Monaco, club con il quale i rapporti sono ottimi soprattutto dopo la trattativa lampo per Ballo-Touré. Alla dirigenza rossonera il classe 2001 è sempre piaciuto, tanto che provò a prenderlo già tre estati fa. Un tentativo andato a vuoto. Ma ora la situazione è cambiata con i monegaschi che vorrebbero cedere, anche in prestito3, l'ex Genoa. E il Milan, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, è al lavoro con l'agente di Pellegri, Giuseppe Riso, per trovare la soluzione ideale per la trattativa.

Il Milan, come sempre in questo calciomercato, vuole vedere all'opera il giocatore e non si spingerà oltre al prestito con diritto di riscatto. Per Pellegri pesa (e molto) la situazione fisica visto che le sue ultime stagioni sono state condizionate da molti infortuni. E non bisogna dimentica che il ragazzo è under 21 e ciò porterebbe a grandi vantaggi le liste UEFA.

L'interesse da parte del Milan è tanto, come quello del Monaco di cedere il ragazzo ma affinché l'operazione si possa concretizzare in prestito con diritto di riscatto, Pellegri dovrà rinnovare il suo contratto con i monegaschi per almeno una stagione. E poi potrà vestirsi di rossonero.