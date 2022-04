Milan, proseguono i contatti con l’entourage di Botman

Maldini pronto a fare sul serio per il centrale olandese. Contatti continui tra le parti, si cerca l'accordo.

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri su Milanello si è abbattuta una tempesta mediatica. Le indagini dell'UEFA sui rapporti tra il Milan e il Lille e sull'influenza che Paul Singer continua ad avere sul club bretone catturano l'attenzione. Non è ancora stata resa pubblica la posizione presa dall'UEFA sulla faccenda. Le ultime notizie però assicurano che l'organo calcistico stia monitorando con attenzione gli affari tra i due club e non sono chiare quali potrebbero essere le conseguenze. Con Investcorp - pronto a rilevare le quote societarie dal fondo Elliott - le cose potrebbero tornare al loro posto. La nuova proprietà potrebbe regalare a Pioli una squadra fortissima per la prossima stagione.

Per questo motivo proseguono le trattative con il Lille per l'acquisto di Sven Botman. Il centrale olandese in forza ai francesi è l'obiettivo numero uno della dirigenza rossonera per sostituire, il partente e capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Ci sono stati dei nuovi contatti tra Maldini e l'entourage del calciatore. L'accordo sembra essere vicino: 30 milioni più bonus fino ai 33 per convincere i campioni in carica della Ligue 1 ad accettare. La novità è che, pochi giorni fa, Maldini ha contattato gli agenti del calciatore e ha ribadito la sua volontà di chiudere quanto prima l'operazione. Botman sarebbe convinto di sposare il progetto del Milan, praticamente certo della qualificazione in Champions League nella prossima stagione.

Il centrale olandese sembrerebbe aver respinto con decisione la concorrenza delle altre squadre interessate. Su tutte si era fatto avanti il Newcastle ma l'offerta è stata rispedita al mittente dallo stesso calciatore. La società inglese ha cambiato proprietà e può spendere, mettendo sul piatto un'offerta monstre che potrebbe superare quella attuale dei rossoneri. Per questo Maldini è entrato in contatto con gli agenti del calciatore e vuole fare leva sulla volontà del calciatore per battere la concorrenza degli inglesi bianconeri.