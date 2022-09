Milan, alla scoperta del nuovo laterale Dest: carriera e numeri

Il Milan ha acquistato Sergiño Dest l’ultimo giorno di calciomercato. Vediamo insieme la carriera e i numeri del laterale destro.

Sergiño Dest è arrivato al Milan durante le ultime ore del calciomercato estivo ed è pronto ad aiutare la squadra di mister Pioli. In attesa di vederlo sul rettangolo di gioco, la società meneghina ha deciso di realizzare un focus sul laterale destro per farlo conoscere ai tifosi rossoneri. Vediamo insieme l’approfondimento apparso sul sito acmilan.com:

Un terzino veloce, dinamico e tecnico, che ama il dribbling e si propone con costanza in fase offensiva. Queste le caratteristiche principali di Sergiño Dest, nuovo acquisto rossonero che andrà a rafforzare ulteriormente il pacchetto arretrato della formazione di Stefano Pioli. Versatilità e duttilità sono altre armi a disposizione del classe 2000: Sergiño è stato impiegato in più occasioni in posizione avanzata, da ala su entrambe le corsie laterali o a destra nel tridente d'attacco. Rapidità nella progressione e senso della posizione completano le qualità principali del laterale americano.

Sergiño nasce ad Almere il 3 novembre 2000, città da 200mila abitanti dei Paesi Bassi, e muove i primi passi da calciatore nella squadra della città natale - l'Almere City - prima di accasarsi all'Ajax nel 2012. Tra le fila dei lancieri debutta in Prima Squadra nel luglio 2019, da titolare, in occasione della Finale di Supercoppa Olandese contro i rivali del PSV Eindhoven, vinta per 2-0. Dal giorno dell'esordio in avanti, Dest occupa con continuità il posto sulla corsia esterna dei biancorossi, arrivando ad essere votato come "Talento dell'anno" nella stagione 2019/20 dagli stessi lancieri.

Il terzino americano si trasferisce al Barcellona dalla focina di talenti dell'Ajax nel corso della stagione successiva. Con i catalani disputa da protagonista le ultime due annate calcistiche, accumulando 72 presenze totali, a cui aggiungere tre gol e cinque assist. Età giovane, come molti dei nuovi arrivi rossoneri, ma anche esperienza internazionale: sono sedici le presenze di Sergiño in Champions League, durante le quali ha messo a referto un gol - sul campo della Dinamo Kiev - in maglia blaugrana.

A livello internazionale, il neo-acquisto rossonero ha scelto di giocare con gli Stati Uniti, paese d'origine del padre, rappresentativa con la quale ha iniziato dall'Under 17 fino all'esordio con la Nazionale maggiore nel settembre 2019. Ad oggi, Sergiño conta diciassette apparizioni e due reti segnate con la selezione a stelle e strisce, con la quale ha inoltre conquistato la CONCACAF Nations League 2019/2020.