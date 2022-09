Milan, conosciamo meglio il nuovo acquisto Aster Vranckx

Si è chiuso da un paio di giorni il calciomercato estivo, che ha decisamente contribuito a rafforzare la rosa del Milan . Proprio nell’ultimo giorno di mercato sono arrivati dei nuovi innesti a Milanello, che saranno fondamentali per aiutare il gruppo di Pioli nelle prossime settimane. Uno dei nuovi acquisti è Aster Vranckx , sul quale la società meneghina ha deciso di realizzare un approfondimento per conoscerlo meglio. Ecco il focus pubblicato sul sito acmilan.com:

Aster Vranckx è l'ultimo acquisto della sessione estiva del calciomercato rossonero. Nato il 4 ottobre 2002 a Erps-Kwerps, a metà strada tra Bruxelles e Leuven, il giovane centrocampista arriva dal Wolfsburg. I tedeschi lo avevano prelevato nel gennaio 2021 dai belgi del Mechelen (38 presenze e 5 gol in Jupiler Pro League), con cui aveva completato gli ultimi step della carriera giovanile e debuttato in prima squadra a 16 anni nell'agosto 2019. In Bundesliga ha disputato una sola stagione, totalizzando tra campionato e Champions League 28 presenze e 2 reti. La versatilità è una delle caratteristiche di questo giocatore, che sa destreggiarsi in qualsiasi tipo di schieramento: nella macro-categoria "centrocampista", alla voce Vranckx si presentano diverse variabili, perché con il Wolfsburg è stato schierato nella mediana a due e a tre, ma anche da incursore dietro la punta e da esterno in un 4-4-2, sia a destra che a sinistra.