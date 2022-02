Conferenza stampa Pioli: “Kessie sereno e concentrato, Ibra riprende a correre”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli parla in conferenza stampa tra pochi minuti per presentare la partita di domani contro la Salernitana

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana. Ecco le parole del Mister del Milan.

“Il cambiamento di allenatore molto recente ci impedisce di capire come scenderanno in campo. Sarà una partita da affrontare con grande attenzione”.

“Abbiamo capito che se giochiamo con continuità e stiamo dentro il match abbiamo le carte in regola per giocarcela con tutti”.

Sulle scelte in attacco

“Farò le mie valutazioni per schierare la miglior formazione”.

“Non è veritiera. Mancano ancora tante partite. Inter e Atalanta devono ancora recuperare i loro match. Le pressioni? Ora sappiamo reggerle rispetto a prima. Se siamo in questa posizione è perchè ce lo meritiamo”.

“Sta meglio. Forse già domani o domenica potrebbe cominciare a correre. È prematuro capire quando potrà tornare in gruppo”.

“Ci sono tante incognite. Ci siamo preparati bene. Non sappiamo come giocheranno ma siamo preparati ad ogni evenienza”.

Sul come motivare tutta la rosa

“I giocatori sanno che possono mettermi in difficoltà solo se danno il massimo. Qualità, partecipazione e tutti questi aggettivi che ci girano attorno”.

“Ho visto Franck sereno e concentrato nel lavoro come lo è sempre stato”.

Il nostro unico pensiero è di vincere una partita per volta. L'obiettivo finale è migliorare la classifica finale dell'anno scorso”.

“Il risultato dell'Inter è stato netto solo nel risultato, non nel gioco. Noi come Italia dovremo avere tante idee perché la differenza economica è davvero ampia”.

“Sta bene. Mi aspetto tanto da lui. Ha delle qualità tali da determinare in modo più concreto la nostra azione offensiva”.

“Lazetic è indietro con la condizione per non incorrere ad infortuni. Per quanto riguarda lo spazio da dargli dobbiamo ancora capire molte cose. Ha delle qualità indubbie ma è ancora tutto da scoprire”.