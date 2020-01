MILANO – Per Ricardo Rodriguez è arrivato il momento di salutare i compagni. Dopo una cessione lunga e che è passata fra Turchia e Napoli, alla fine il Milan si è accordato col PSV per una cessione in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro complessivi. Un’operazione definita in ogni dettaglio e che sarà ufficialmente conclusa non appena i rossoneri avranno chiuso per l’acquisto del suo sostituto, con gli uruguaiani Vina e Laxalt in lizza.