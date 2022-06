We the Champ19ns: su Milan tv amarcord e leggenda

“Serata speciale per Mike Maignan, schierato titolare da Didier Deschamps per la prima volta in competizioni ufficiali dopo due apparizioni in amichevole. Nella seconda giornata di Nations League, il portiere rossonero si è reso protagonista di tre parate importanti nell'1-1 della Francia contro la Croazia: la prima su Budimir, la seconda su Modrić e la terza nel finale su Vlašić. Dopo i 90' contro la Danimarca, giornata di riposo per Theo che è rimasto in panchina. Poco più di una decina di minuti in campo per Pierre Kalulu nel successo dell'U21 francese contro l'Armenia: 4-1 il risultato per les Bleuets, che si avvicinano a grandi passi alla qualificazione a Euro 2023. Giovedì 9 giugno l'ultimo turno contro l'Ucraina, ai francesini basterà un punto per sancire la qualificazione aritmetica”. Questo il comunicato del Milan in merito.