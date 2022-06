Miglior salvataggio 2021/2022 ma non solo: a breve si aprono le votazioni

Sono aperte le votazioni per il miglior salvataggio rossonero nella stagione che si è appena conclusa. Il comunicato del Milan

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale con il quale esorta i supporters rossoneri a votare il miglior salvataggio difensivo nella stagione appena conclusa, ma non solo. Di seguito vi riportiamo le parole della società rossonera.

“Per i colori rossoneri è stata una lunga e memorabile stagione, e prima di tuffarci nella nuova annata vogliamo rivivere con voi i momenti migliori tra la Prima Squadra maschile, quella femminile e la Primavera maschile. Nelle prossime settimane, infatti, sui nostri canali social si potranno scegliere il miglior gol, il miglior assist e il miglior intervento difensivo del 2021/22 . Iniziamo proprio da quest'ultima categoria, dove i rossoneri si sono distinti sia a livello maschile - miglior retroguardia della Serie A con 31 gol subiti e solo 9 nel girone di ritorno - che femminile, riscrivendo il record societario di clean sheet in una singola stagione”.

Ciprian Tătăruşanu (Milan-Inter, Serie A) - Mike Maignan (Liverpool-Milan, Champions League)". Questo il comunicato ufficiale". Questo è il comunicato ufficiale del Milan in merito al miglior salvataggio difensivo nella stagione appena conclusa, ma non solo.