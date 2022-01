Milan, comunicato ufficiale: definita la risoluzione del prestito di Pellegri

Il Milan tramite un comunicato ufficiale apparso nei propri siti web, ha annunciato la risoluzione del prestito di Pietro Pellegri.

Il Milan tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio profilo Twitter ha annunciato la risoluzione del prestito di Pellegri dal Monaco. Ecco la breve nota pubblicata dal club rossonero. "AC Milan comunica di aver definito con l'AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro Pellegri. Il Club ringrazia Pietro per l'impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Il ragazzo arrivato dalla squadra francese nella scorsa sessione di mercato, non è mai riuscito ad esprimere in pieno le proprie qualità. Troppi sono stati i guai muscolari che hanno accompagnato quest'ultimi mesi, ed inoltre il tecnico Stefano Pioli difficilmente lo prendeva in considerazione come un centravanti in più.