Milan a gennaio colpo in attacco. Ma dipende dalla variabile Ibra

Il Milan sta valutando l'arrivo di una prima punta qualora Ibrahimovic non dovesse dare garanzie sulle sue condizioni.

E a gennaio potrebbe esserci un'occasione molto importante: Andrea Belotti. Il contratto del capitano dei granata è in scadenza a giungo 2022 e, come detto da Cairo, probabilmente non verrà rinnovato. Il Milan, dunque, potrebbe tentare di acquistarlo a gennaio versando nelle casse del Torino un piccolo indennizzo. Altrimenti i rossoneri aspetteranno giugno quando il Gallo sarà libero di firmare con chi vuole.

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come non sia la prima volta che il Milan cerchi di portare a Milanello il campione d'Europa azzurro. La prima volta risale addirittura a 2017: ben quattro anni fa. Era un altro Milan, il Milan di Mr Li guidato da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Il d.g. e del d.s. della società di via Aldo Rosi volevano un bomber. E tra i profili c'era, come è noto, Andrea Belotti. Il Torino però sparò altissimo: 100 milioni di euro per far partire il proprio bomber. Una cifra che il Milan ritenne eccessivamente alta e investì quei soldi per l'arrivo in rossonero di André Silva e Nikola Kalinic.