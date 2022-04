Maldini vuole piazzare il colpo: primi contatti avviati con Bale

Il Milan punta al fuoriclasse gallese in scadenza il prossimo giugno. Contatti tra la dirigenza rossonera e il procuratore del calciatore.

Redazione Il Milanista

C'è un filo che lega il Milan e il Real Madrid nella prossima sessione di mercato. La questione più importante da stabilire con gli spagnoli è il futuro di Brahim Diaz, in prestito biennale ai rossoneri con l'opzione del riscatto fissata a 22 milioni di euro per giugno 2023.

Le due squadre fisseranno un incontro, con il Milan che punta ad uno sconto per il 10 rossonero e, come raccolto dalla nostra redazione nei giorni scorsi, potrà essere un'occasione per Maldini e Massara per parlare di altri profili da portare a Milano in vista delle prossime stagioni. Negli ultimi giorni è uscita un'indiscrezione importante su un altro giocatore in forza ai Blancos, ma in questo caso non si dovrà trattare con il club spagnolo per il cartellino del calciatore.

Si tratta di Gareth Bale, l'ala gallese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e al momento il rinnovo non sembra essere negli interessi di nessuna delle due parti. Bale milita al Real Madrid dal 2013, quando i Blancos avevano speso più di 100 milioni di euro per prenderlo dal Tottenham, diventando l'acquisto più costoso del club - superato successivamente dalla trattativa di Hazard.

Ora la situazione è totalmente diversa. Ha 32 anni ed il Real lo ha tagliato fuori dal progetto tecnico. Le sole 5 presenze di questa stagione, tutte da subentrato, lo confermano. Il suo contratto non verrà rinnovato e il Milan sembra avere avviato i contatti con il suo agente, Jonathan Barnett, per piazzare il colpo a parametro zero.

L'unico scoglio è rappresentato dall'ingaggio del gallese. Bale percepisce 18 milioni di euro netti a stagione, una cifra che nessuna squadra può permettersi di offrire. Per questo motivo sa che dovrà abbassare le pretese sull'ingaggio in vista di una nuova avventura. Maldini e Massara ci provano, il Milan ha bisogno di un esterno di fascia in grado di garantire prestazioni migliori rispetto a quelle offerte da Messias e Saelemaekers. Trattativa difficile ma non impossibile.