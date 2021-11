Milan, si cerca il colpo Kjaer-bis per il post Romagnoli

Paolo Maldini e Frederic Massara studiano il colpo per il post Romagnoli. Il duo mercato prova a mettere a segno il Kjaer bis

Durante la prossima estate il Milan rischia di perdere due giocatori per lo stesso motivo: il mancato rinnovo di contratto. Si tratta di Franck Kessié e di Alessio Romagnoli.

I due hanno infatti i propri contratti in scadenza ma al momento sembra davvero difficile che possano rinnovare e restare ancora a Milanello. Addirittura negli uffici di Casa Milan si sta valutando se cedere o meno l'ivoriano durante il calciomercato di gennaio con PSG e Tottenham pronti ad acquistarlo.

Discorso diverso per Romagnoli. Il capitano finirà la sua stagione in rossonero per poi partire per altri lidi. Sempre che Maldini e Massara non trovino l'accordo con il suo agente Mino Raiola. Difficile, ma non impossibile. La forbice tra domanda e offerta è ampia e non filtra ottimismo. Per questo il duo mercato è alla ricerca di un possibile sostituto.

Il noto giornalista di Radio Rossonera Alessandro Jacobone riporta, sul suo profilo Twitter, a tal proposito un'indiscrezione sull'argomento. Secondo quanto twittato nella giornata di ieri il Milan avrebbe avuto dei primi contratti con il centrale dell'Atalanta José Palomino.

Sarebbe dunque lui il primo nome in cima alla lista di Maldini e Massara qualora il numero 13 rossonero dovesse partire. L'atalantino sarebbe un colpo importante per la formazione di Stefano Pioli, soprattutto perché potrebbe arrivare a parametro zero. Infatti Palomino, come Romagnoli, ha il contratto in scadenza a giugno. Sempre che la Dea non decida di non rinnovare il contratto all'argentino classe '90.

Non sarebbe il primo affare tra il Milan e l'Atalanta. A gennaio 2020 infatti alla dirigenza rossonera riuscì il colpaccio prendendo Simon Kjaer.

Il possibile arrivo a Milanello di José Palomino porterebbe alla rosa esperienza in Europa e anche in Campionato. Il difensore infatti è in Italia da quattro e in Champions League può vantare già 26 presenze.