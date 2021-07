Milan | Colombo potrebbe vestire presto la maglia della Spal

Per completare il tridente di attacco, i rossoneri avrebbero scelto un giovane profilo brasiliano: Kaio Jorge del Santos

Il mercato del Milan in attacco è stato scoppiettante questa estate . Dopo la conferma di Zlatan Ibrahimovic, è arrivato l'acquisto di Oliver Giroud per cementare il reparto d'attacco con l'esperienza, il talento e l'incisività di cui è dotato.

Maldini e Massara però vorrebbero affiancare all'11 svedese e al campione del mondo un giovane prospetto , una punta da far crescere sotto l'ala di due grandi giocatori, che lo svezzino e lo guidino verso un futuro brillantissimo. Insomma, i diavoli vorrebbero un ragazzino talentuoso da far sbocciare e avrebbero identificato il profilo perfetto tra le fila del Santos: Kaio Jorge.

Il club è volato fino in Brasile per selezionare il giovane adatto, scartando alcuni profili molto validi già presenti nelle scuderie rossonere. Il primo "rimandato" al prossimo anno è stato Lorenzo Colombo, che anche quest'anno non potrà affiancare Ibra e compagni nella lotta allo Scudetto.