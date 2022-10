L’ ex Milan non ha dubbi, lo inserisce sul podio di una speciale classifica

Massimo Ambrosini, storico ex calciatore del Milan, ha premiato un attuale rossonero come miglior italiano in circolazione in questo momento

Redazione Il Milanista

Ambrosini, oggi opinionista e commentatore su DAZN, è stato interpellato proprio su quali sarebbero a suo parere i calciatori italiani più forti del momento, mettendo al primo posto un titolare inamovibile del Milan.

L’ex capitano del Milan ha creato il podio dei calciatori italiani in giro per l’Europa. Al terzo posto c’è Marco Verratti, il talento del PSG che per personalità e maturità resta uno dei migliori. Al secondo il napoletano Giacomo Raspadori, che è sbarcato in un top-club e sta dimostrando tutto il suo valore.

Ma alla vetta di questa speciale classifica c’è Sandro Tonali, il leader del centrocampo del Milan: “Tonali per quello che ha fatto l’anno scorso, per quello che sta facendo quest’anno. Per quello che è diventato” – ha ammesso Ambrosini con le idee molto chiare.