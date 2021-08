Milan, chiuso il colpo finale: ma si è provato a fare doppio…

Le ultimissime novità sul mercato rossonero, con le trattative che chiudono ufficialmente questa sera alle 20.

Fin dall'addio di Hakan Calhanoglu, che non ha rinnovato il suo contratto e da svincolato si è accasato all'Inter, una delle priorità del Milan è stata quella di prendere un nuovo rinforzo sulla trequarti . I tifosi rossoneri hanno dovuto però aspettare fino all'ultimo giorno di mercato per trovare il calciatore giusto. Si tratta di Junior Messias, giocatore del Crotone che nella notte ha superato Romain Faivre . La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle scorse ore c'è stato un incontro tra i dirigenti del Milan e quelli del club calabrese che hanno di fatto trovato un accordo per il trasferimento a Milanello del 30enne brasiliano. Restano da definire gli ultimissimi dettagli di questo affare che si chiuderà con un prestito oneroso di circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto tra i 5 e i 6 milioni .

LE PAROLE DEL PRESIDENTE VRENNA - Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, intercettato da Calciomercato.com, conferma la trattativa: "Si abbiamo trovato l’accordo. Trattativa chiusa, prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo è molto contento, vedrete cosa farà Messias al Milan. Lo ha voluto fortemente perché credo nel ragazzo e anche noi per fare un’operazione del genere crediamo nelle qualità del ragazzo. Speriamo il campo parli. È una bella storia la sua e che possa continuare. È stato merito di mio figlio Raffaele che lo ha voluto fortemente al Crotone. Adesso va in una società importante, io sono tifoso del Milan, doppia felicità ecco".

IL TENTATIVO IN EXTREMIS - Ma il Milan aveva provato un doppio colpo. Anche quando sembrava chiusa infatti, i rossoneri hanno ancora rilanciato per Faivre. La società francese del Brest però, ha rifiutato l'ultima proposta milanista da 12 milioni più bonus. E così il Milan, che ieri ha chiesto anche informazioni all'Atalanta per Miranchuk, accelerando poi nella serata di ieri per il brasiliano del Crotone,