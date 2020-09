MILANO – Questa sera il Milan affronterà lo Shamrock Rovers. Per il match di Dublino, il tecnico Stefano Pioli si affiderà ai fedelissimi che hanno portato il Milan a giocarsi i preliminari di Europa League, lasciando in panchina in panchina anche il neo acquisto Sandro Tonali. I rossoneri rimasti in Italia, tra qui Paquetà, Kalulu e lo squalificato Rebic oltre agli infortunati Romagnoli e Conti, saranno a Milanello ad allenarsi.