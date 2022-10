Per un Milan che perde ce n’è un altro che vince: Primavera ok sui blues

“Ci sono molte somiglianze rispetto alla formazione di Londra: Abate manda in campo Alesi, Gala e Lazetić, per il resto ridà fiducia in blocco - soprattutto in fase difensiva - ai titolari dell'andata. In un primo tempo davvero povero di emozioni, il Chelsea prova un avvio più aggressivo e propositivo, senza però creare veri pericoli: al 6' Castledine calcia alto; al 23' Akomeah non inquadra la porta in mischia dopo un'uscita non perfetta di Nava sugli sviluppi di un angolo; al 38' Tauriainen impegna Nava da posizione defilata. Il Milan fatica a giocare e avanzare, in più alla mezz'ora è costretto a fare a meno di Lazetić (leggero malessere). Nel finale si accende la gara: al 44' botta dalla distanza di Mendel-Idowu vicina al bersaglio grosso; al 46' Thomas manda sopra la traversa; al 47' il colpo di testa di Zeroli viene bloccato da Curd; qualche secondo dopo il Diavolo rischia ancora in un batti e ribatti ravvicinato”.