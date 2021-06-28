Milan, che sicurezza dietro
Redazione Il Milanista
28 Giugno, 10:59 2021
ll merito del ritorno in Champions League del Milan va attribuito anche ad una difesa solidissima. Sarà questa la base da cui ripartire.

Uno dei principali artefici del ritorno in Champions League del Milan è sicuramente il muro difensivo eretto da Simon Kjaer e Fikayo Tomori. I due forti difensori centrali non sono andati quasi mai in difficoltà durante la seconda parte di stagione.

Nelle ultime cinque partite, decisive per la volata finale, il Milan ha subito zero gol. Merito decisamente di un’ottima organizzazione di squadra, ma anche e soprattutto di due difensori centrali che si completano tra di loro.

Simon Kjaer, arrivato tra lo scetticismo generale lo scorso anno, si è rivelato un perno fondamentale per i rossoneri, prendendosi subito il posto da titolare. Il difensore danese ha aiutato la squadra con esperienza e leadership, fondamentali in una squadra molto giovane come l’Ac Milan.

Fikayo Tomori, arrivato in prestito a Gennaio, ha fin da subito convinto l’intero ambiente milanista. Con prestazioni di altissimo livello si è guadagnato il posto, facendosi spazio a discapito del capitano Alessio Romagnoli.

Tomori si tuffa in scivolata per salvare la conclusione a botta sicura di Borja Mayoral.

I due centrali sembrano essere fatti l’uno per l’altro. Insieme formano una coppia di altissimo livello e si completano a livello tecnico. Simon Kjaer fa del suo punto di forza il senso della posizione. Non è mai fuori posto e gioca sempre con molta tranquillità. Fikayo Tomori invece preferisce aggredire l’attaccante avversario, sfruttando la sua stazza fisica e la sua velocità. A queste caratteristiche si aggiunge anche una discreta elevazione, che ha permesso al giocatore in prestito dal Chelsea di segnare gol pesanti come quello contro la Juventus.

A loro due si uniscono anche i due terzini, cresciuti entrambi nell’ultima stagione. Theo Hernandez e Davide Calabria hanno alzato il livello delle loro prestazioni.

Theo è molto più attento in fase difensiva rispetto allo scorso anno. Davide è diventato molto più continuo. Entrambi forse avrebbero anche meritato una convocazione per i prossimi europei, ma almeno per il momento sono stati lasciati a casa dai loro rispettivi commissari tecnici.

