Champions League, il Milan si qualifica agli ottavi se…

Il Milan ha ancora qualche chances di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Vediamo in che modo.

Redazione Il Milanista

La squadra rossonera allenata da Stefano Pioli è con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Al Milan potrebbero addirittura non bastare due vittorie nelle prossime due partite contro Liverpool e Atletico Madrid. Pura utopia di conseguenza pensare alla truppa di Stefano Pioli qualificata agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. E' il Liverpool di Jurgen Klopp a tenere in corsa i rossoneri per la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra inglese battendo l'Atletico Madrid del cholo Simeone ha tenuto in corsa i rossoneri che ancora possono sperare in un miracolo.

Vediamo come il Milan potrebbe qualificarsi

I rossoneri potrebbero qualificarsi agli ottavi di finale se il Porto perdesse con il Liverpool e pareggiasse con l'Atletico Madrid o perdesse in caso di vittoria del Milan al Wanda Metropolitano con una differenza reti migliore dei Colchoneros. Questo a patto che i rossoneri conquistino sei punti. Oppure i rossoneri potrebbero qualificarsi se la squadra di Sergio Conceicao pareggiasse con il Liverpool e perdesse con l'Atletico Madrid. Il Milan dovrebbe comunque vincere con il Liverpool e anche in terra spagnola chiudendo il girone con la differenza reti migliore dell'Atletico. Queste combinazioni sono molto difficili per far sì che vengano rispettate. Molto più facile pensare ad uno scontro a due per qualificarsi tra Liverpool e Altetico Madrid.

Porto e Atletico Madrid sono favorite a questo punto

Neanche la persona più positiva del Mondo penserebbe ad un Milan qualificato agli ottavi di finale. Con tutta probabilità saranno proprio i colchoneros e il Porto a giocarsi la qualificazione agli ottavi della massima competizione continentale per club nelle ultime due giornate restanti della fase a gironi di Champions League. Per il Milan molto più facile pensare a onorare la maglia nelle ultime due uscite in terra europea. Prima di dedicarsi interamente al campionato e alla lotta per vincere lo Scudetto.