Ponciroli sul Milan : “Champions? Ha avuto dei torti arbitrali clamorosi”

Fabrio Ponciroli direttore di Calcio 2000 è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del rendimento europeo dei rossoneri.

Fabrizio Ponciroli , direttore di Calcio 2000 ha commentato il percorso delle italiane in Champions League , ospite all'editoriale TMW Radio. Vediamo le sue parole :"Il Milan tutto sommato non può rammaricarsi più di tanto, ha avuto dei torti arbitrali clamorosi che hanno inciso. Se avesse vinto con l’Atletico in casa, sarebbe passato. L’Atalanta invece mi ha deluso, aveva tutte le possibilità di passare. Il rinvio della partita è stato un danno, aveva troppa ansia. L’Inter è la squadra più forte d’Italia e non mi stupisce che sia agli ottavi. La Juventus ha fatto un miracolo, è una squadra debole: se prende il Psg è già a casa agli ottavi”.

“Se saranno fortunate al sorteggio di lunedì credo che vedremo un’italiana in Europa League. Barcellona e Dortmund sono da evitare. Sono convinto che l’Atalanta possa arrivare fino in fondo: ieri appena ha segnato il Galatasaray ci ho subito pensato”.

Ponciroli nelle sue parole fa riferimento ai torti arbitrali delle partite contro il Porto e l'Atletico Madrid. Il Milan affronta i colchoneros nella seconda giornata di Champions League. I rossoneri si portano in vantaggio, ma al 84esimo Griezmann pareggia i conti. A far scalpore nei minuti finali è un dubbio fallo di mano del difensore milanista Kalulu. L'arbitro fischia il calcio di rigore per l'Atletico, che successivamente verrà realizzato da Suarez. Un'altro episodio che lascia qualche sospetto si è verificato nel match contro il Porto. Durante la gara al 65' Taremi ed Ismael Benaccer si scontrano in area di rigore . Il fallo del giocatore iraniano è evidente ma l'arbitro decide di non fischiare. Il pallone finisce sui piedi di Diaz che con un destro secco batte Tatarusanu.