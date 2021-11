Conceicao: “Il girone è equilibrato, si deciderà tutto all’ultimo”

Situazione complicata per il Milan in Champions League. Questo è il pensiero di Coinceao, allenatore del Porto, sulle sorti del girone.

Alla vigilia della gara contro il Liverpool, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei portoghesi Sergio Conceicao , esprimendo il suo pensiero sulla situazione del girone : "E' un gruppo veramente equilibrato. Come ho già detto, e lo ripeto, tutto si deciderà all'ultima partita". Successivamente ha parlato del centrocampista serbo Marko Grujic : "E' un giocatore molto forte fisicamente, che è migliorato e sta migliorando tantissimo. E' uno dei cinque giocatori a disposizione per il centrocampo. E' un'opzione e sono contento di avere qualità e quantità in mezzo al campo".

Il tecnico portoghese è tornato poi sulla sfida contro il Liverpool: "Non pensiamo alla gara d'andata, abbiamo lavorato sugli errori commessi. Adesso è importante solo la gara di domani. Non dobbiamo pensare a chi manderà in campo il Liverpool, hanno tantissimi campioni in ogni ruolo. Sono una delle migliori squadre al mondo". Ricordiamo come nella gara di andata giocata allo Stadio Do Dragao, gli inglesi avevano asfaltato la squadra di Conceicao per 5-1, con le due doppiette di Salah e Firmino e il gol di Mane.