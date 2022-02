Milan, il centrocampista è sempre più lontano: destinazione Siviglia

Uno dei nomi accostati più frequentemente al club rossonero è quello di Luis Alberto, il quale potrebbe lasciare i biancocelesti.

Il Milan ad oggi sembrerebbe tagliato fuori, considerando che il biancoceleste è troppo oneroso ed inoltre non è più "giovanissimo". Nel frattempo Massara e Maldini si consolano con il neo-acquisto Yacine Adli, che per motivi economici è stato lasciato in prestito al Bordeaux fino al termine della stagione. L' ex PSG può agire sia sulla trequarti ed anche da centrocampista. Le qualità del ragazzo sono notevoli tra le caratteristiche principali troviamo l' abilità nel saper leggere le situazioni di gioco ed i ritmi di gara. Chissà se in estate non arriverà un alternativa al giovane Brahim Diaz, che per ora non sta convincendo a pieno il tecnico Stefano Pioli. Ma bisognerà dargli tempo e farlo crescere, com'è stato in precedenza per giovani come Tonali e Leao, che ad oggi sono dei veri mostri sacri del rettangolo di gioco.