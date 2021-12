Milan, Ceccarini “Tutti vogliono Julian Alvarez del River Plate”

Un'obiettivo da tempo del Milan è l'attaccante del River Plate Julian Alvarez. Nicolò Ceccarini ha parlato della situazione dell'argentino.

Redazione Il Milanista

Il Milan è reduce dalla partita di San Siro di ieri pomeriggio, vinta per 2-0 contro la Salernitana, grazie ai gol di Kessiè e Saelemaekers. Ora i rossoneri, in virtù della sconfitta dei partenopei contro la Dea, si trovano primi in classifica in solitaria. Unica nota negativa della gara di ieri, l'infortunio di Pellegri, costretto ad abbandonare il campo dopo un quarto d'ora. Maldini sa che Ibra e Giroud non sono più giovanissimi e che spesso possono avere qualche problema fisico. Così può pensare di rinforzare il reparto offensivo già a gennaio. Un nome che circola da tempo è quello di Julian Alvarez del River Plate.

Ha voluto parlare dell'attaccante argentino, il giornalista Nicolò Ceccarini, con un'editoriale su "Tuttomercatoweb". Ecco le sue parole: "Tutti su Julian Alvarez. Il talento classe 2000 del River Plate, che ha appena vinto il campionato argentino, è ormai al centro del mercato internazionale. Osservatori da tutta Europa hanno seguito la sua crescita. E ora siamo forse arrivati al momento decisivo. Il River vorrebbe trattenerlo e per questo è pronto a rinnovargli il contratto con un sostanzioso aumento di ingaggio. Le sirene però sono tante. Il pressing arriva dall’Italia, dalla Spagna e dall’Inghilterra. L’elenco è abbastanza lungo: Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, Real, Atletico, Siviglia, City, United e Newcastle. Alvarez ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che è ancora una cifra abbordabile. Già a gennaio qualcosa potrebbe succedere. In questi giorni il suo agente incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione. Tutto è in evoluzione, Alvarez è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del mercato".

Tutto questo interesse intorno all'argentino classe 2000 è giustificato dalle sue prestazioni di quest'anno con la maglia del River Plate. Per lui 17 gol in 19 presenze, e anche 6 assist. Protagonista della vittoria del campionato per la sua squadra, grazie a suoi numeri è arrivato anche nel giro della nazionale argentina. Si prevede una vera e propria asta per assicurarsi Alvarez.