Milan: Castillejo sempre più lontano da Milano, si può chiudere

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato trapleate da Sky Sport, il Milan starebbe trattando la cessione di Samu Castillejo.

Sono giorni molto intensi a Milanello, la società dopo aver ufficializzato l'arrivo di Marko Lazetic dalla Stella Rossa e l'addio di Pietro Pellegri al Torino, si cercherà di sferrare un altro colpo. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Sky Sport, il Valencia sarebbe in continuo contatto con il Milan per cercare di acquistare Samu Castillejo . Le due parti sembrerebbero molto vicine, l'intenzione del club spagnolo è quella di chiudere l'affare nelle prossime ore. Ma ci sarà comunque tempo fino a lunedì, ultimo giorno della finestra invernale del mercato. Samu che finora ha trovato pochissimo spazio avrebbe il desiderio di tornare a giocare in Spagna. Il Valencia è una soluzione molto gradita dall'esterno rossonero, adesso la palla passa alle due società che dovranno trovare l'intesa economica.

Anche la Sampdoria si era fatta avanti per il calciatore, sotto indicazione del tecnico Giampaolo , ma il giocatore ha comunque sempre dato priorità alle squadre di Liga. Castillejo era già stato considerato cedibile nella scorsa sessione di calciomercato, dove però non si era trovato l'accordo con alcune squadre spagnole. Inoltre a complicare la trattativa è stato anche il cambio degli agenti di Samu, passato da Manuel Garcia Quilon a Imc Stellar Sports.

L' ex Villareal in questo avvio di stagione ha totalizzato con i rossoneri solamente 5 presenze, per un totale di soli 122 minuti in campo. Il ragazzo inoltre è in scadenza contrattuale nel 2023, e proprio per questo che Paolo Maldini e Federic Massara cerchino di accelerare una sua ipotetica cessione. La valutazione dell'esterno dovrebbe aggirarsi intorno ai 6,7 milioni di euro.