Milan, Castillejo vuole il ritorno in Spagna: al momento non ci sono offerte

L'esterno spagnolo è in uscita dai rossoneri e sogna il ritorno in Liga. Al momento però non sono arrivate offerte a casa Milan.

Redazione Il Milanista

Samu Castillejo è in uscita dai rossoneri che stanno cercando una sistemazione al calciatore. Lo conferma il poco spazio che ha avuto a disposizione l'ex Villareal. Nell'ultima stagione Stefano Pioli gli ha concesso solo 122 minuti in campo per un totale di 5 presenze in tutto il campionato, tutte da subentrato. Il 27 enne ha anche messo a referto 2 assist ma appare chiaro come non rientri nei piani del tecnico rossonero. Sulla corsia di destra gli hanno chiuso lo spazio Messias e Saelemaekers, due profili che comunque non hanno convinto a pieno dalle parti di Milanello.

Ecco perché il Milan vorrà intervenire nella prossima finestra di mercato per regalare a Pioli un esterno destro di qualità che possa fare il titolare. Al momento l'allenatore rossonero ha a disposizione tre profili - Messias, Saelemaekers, Castillejo - e nessuno di questi si è rivelato all'altezza delle aspettative. Lo spagnolo sogna di poter tornare a giocare in Spagna, dove aveva ben figurato con la maglia del Villareal. Le sue prestazioni con la squadra spagnola hanno portato il Milan ad investire più di 20 milioni di euro per portarlo a Milano nell'estate 2018.

Ora la sua valutazione è drasticamente calata, di fronte ad un'offerta intorno ai 4 milioni di euro il Milan lo lascerebbe partire. Al momento però, come riferisce LaGazzettaDelloSport, non sono arrivate offerte e il calciatore non ha mercato, specialmente in Spagna, dove vorrebbe tornare. Qualche indiscrezione riporta di un'interesse di Gattuso. Il nuovo tecnico del Valencia avrebbe chiamato la dirigenza per chiedere informazioni sulla possibilità della trattativa ma non c'è nulla di concreto, solo suggestioni. Il Milan lo ha messo sul mercato: è fondamentale anche chiudere delle operazioni in uscita per fare posto a dei possibili nuovi innesti. Vedremo se nelle prossime settimane qualche squadra deciderà di affondare il colpo e recapiterà offerte sul tavolo di Via Aldo Rossi per il numero 7 rossonero.