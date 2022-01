Milan, ecco gli auguri social per il compleanno di Samu Castillejo

Il Milan tramite un "tweet" ha voluto augurare un buon compleanno al proprio esterno destro: ovvero Samu Castillejo.

Nel profilo Twitter ufficiale del Milan, è apparso un "tweet" per celebrare il compleanno dell' esterno spagnolo Samu Castillejo. Il calciatore nato a Malaga, oggi spengerà ben 27 candeline. Samu è sbarcato in Italia nell' estate 2018 dagli spagnoli del Villareal per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro ( compreso il cartellino di Bacca).