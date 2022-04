Milan, Cassano: “Brahim Diaz osceno, Saelemaekers è inguardabile”

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo il pareggio esterno contro il Torino

Intervenuto nel corso della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del Milan dopo il pareggio contro il Torino . Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante rossonero: "Il Milan ha bisogno di Ibrahimovic. Molto male il Milan, senza un'idea, senza un gioco, senza qualità. Ha difeso bene, il Torino ti veniva a prendere, ti pressava, andava sulle seconde palle: ha fatto meglio il Torino. Il Milan ha fatto grandissima fatica nelle tre mezze punte. Leao ha fatto qualcosina, Brahim Diaz e Salemeakers inguardabile. Giroud è quello che fa dall'inizio dall'inizio della stagione, non è Ibrahimovic. Giroud ha fatto otto gol quest'anno, ma non ha mai fatto una buona partita, fa fatica. Non mi dà niente, ieri avrà toccato tre spizzicate con la testa".

"Il Milan sta mancando sulla trequarti", ha continuato Cassano. Leao ha fatto due-tre sgasate, niente di che. Brahim Diaz osceno, non so se è veramente questo giocatore. Saelemaekers e Messias cambia poco. In mezzo al campo ha fatto bene Tonali, mi è piaciuto. Kessié sta timbrando il cartellino. La fase difensiva l'ha fatta bene. Ritorno al discorso di Adani: Ibrahimovic al 30%? Dentro. Ibra ti risolve la partita con una giocata, ma ieri male il Milan, non mi è piaciuto. Però concludo che il Milan è da applausi, sta facendo qualcosa di unico, sta lottando per lo scudetto. E' ancora oggi è primo, ma ieri non mi è piaciuto. Non so se avranno le batterie per continuare fino a maggio. Tra Bologna e Torino hanno fatto due azioni da gol".