Zoff: “Milan e Napoli avranno problemi con la Coppa d’Africa”

L'ex portiere della vecchia signora ha parlato della lotta Scudetto. Ecco le sue parole ai microfoni di Gr Parlamento.

Redazione Il Milanista

Dino Zoff ha parlato in esclusiva a Gr Parlamento. L'ex portiere dell'Italia ha detto: “Ci sono due squadre che hanno un vantaggio e sono il Milan e il Napoli, che però avrà qualche problema per la Coppa d’Africa. Dopo c’è la squadra nerazzurra in piena competizione, penso che lo scudetto sia affare loro. La vecchia signora può invece riuscire a inserirsi nelle prime quattro, ne ha le qualità. Roma e Lazio? La Roma ha avuto un momento non felice, la squadra biancoceleste si sta riprendendo, ma entrambe andranno valutate solo nei prossimi mesi. Per i giallorossi l’entusiasmo iniziale su José Mourinho è stato forse esagerato, ma fa parte dell’ambiente. Ora bisogna fare i conti con la realtà”. Queste le parole dell'ex portiere Dino Zoff.

Anche Carnevali ha parlato di Milan ma in un altro ambito

L'amministratore delegato del Sassuolo ha parlato del Milan nell'ambito Superlega e ha detto: "La Superlega non l'approvo perché in qualsiasi sport c'è la meritocrazia. Se vinci ottieni qualcosa, ci deve essere un sogno da realizzare. Siamo indietro anni luce rispetto agli altri. I nerazzurri, rossoneri e bianconeri dovrebbero aiutare il nostro sistema a crescere, non guardare il resto. Certe idee che nascono da questa Superlega sono corrette, ma il sistema da cambiare deve partire dall'alto: dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Lega".

Sull'opzione del campionato a 18 squadre

"Potrebbe essere una soluzione per dare riposo ai grandi club che sono il nostro biglietto da visita. Ma non è solo questo. Le squadre medio-piccole così perderebbero altri soldi. I fondi che vogliono comprare i club? Le proprietà italiane solide sono sempre meno e non capisco che vantaggi possa avere un fondo nell'investire nel calcio. Noi del Sassuolo abbiamo ricevuto offerte da questi fondi, perché siamo appetibili, ma non è mai stata presa in considerazione la vendita. Nemmeno un secondo appuntamento è stato mai fatto". Queste le parole del direttore sportivo neroverde all'Ansa.