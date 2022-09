Nuovo stadio del Milan, Cardinale inserisce nel progetto un business-man

Come riportato oggi da Repubblica, oltre ad importanti soci di minoranza che sono entrati a far parte della cordata, Cardinale è pronto a inserire nel CdA rossonero anche un suo collaboratore di fiducia.

Alec Scheiner è un noto avvocato ma allo stesso tempo uno dei più importanti business man americani nell’ambito sportivo. Un manager che negli USA si è fatto conoscere principalmente per partnership milionarie e progetti a buon fine.

Basti pensare che Scheiner è stato il fulcro portante nella realizzazione del mastodontico stadio dei Cowboys Dallas , franchigia di football americano. Un modello per gli impianti avveniristici da 1,3 miliardi di dollari, copiato successivamente in tutta l’America.

Per questo motivo Scheiner sarà chiamato nel Milan ad occuparsi sia dei ricavi da stadio a San Siro, sviluppando strategie innovative per richiamare più pubblico possibile, sia per lo sviluppo del futuro stadio rossonero. Quello che secondo le volontà di Cardinale dovrebbe sorgere a Sesto San Giovanni, nell’area dell’ex Falck.