Milan, parla Cardinale: “C’è troppo divario tra Liga, Serie A e Premier”

"Non puoi solo comprare un club e star fermo. La sfida è shakerarlo un po’. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare, ma di sicuro possiamo dare un bel contributo. A un livello macro, i parametri tra leghe sono uguali, ma ogni campionato ha le sue sfumature da tenere presente. In Italia, ad esempio, non ci sono stadi nuovi dal 2011, è significativo, in Premier League è triplo rispetto all’Italia e in Liga il rapporto è di due a uno". Queste le parole di Jerry Cardinale ai microfoni di SkySport, l'attuale presidente di RedBird, il fondo che quest'estate ha acquistato il Milan.