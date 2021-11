Il Genoa vuole blindare Cambiaso, osservato da diversi club

Andrea Cambiaso esterno rossoblù è finito sotto i riflettori di diversi club di Serie A, tra cui il Milan, per via del suo ottimo rendimento

Il Genoa non ha alcuna intenzione di lasciar partire Andrea Cambiaso. Il ventunenne è una delle poche note positive dell' avvio di stagione da incubo da parte del grifone. L'esterno rossoblù in pochi mesi si è guadagnato la maglia da titolare, diventando un vero protagonista della Serie A. Inoltre Cambiaso ha ottenuto anche la convocazione azzurra con l' Under 21. Le ottime prestazioni del ragazzo non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club di Serie A. Juventus, Inter e Milan stanno monitorando da vicino le prestazioni del ragazzo, per avanzare nel caso un' offensiva. Un' altro fattore molto interessante, è il contratto in scadenza tra poco più di un anno e mezzo. I nuovi proprietari del club più antico d' Italia, non hanno però alcuna intenzione di perdere un' elemento che potrebbe diventare simbolo della loro gestione societaria. Il ragazzo è genoano, e potrebbe rappresentare la tradizione del club in futuro. Proprio per questo gli americani della 777 Partners vorranno blindare il ragazzo, proponendogli un sostanzioso aumento di ingaggio e un prolungamento contrattuale.