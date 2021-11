Milan, a novembre solo big match. Ecco tutti gli impegni

Ecco il calendario degli impegni delle formazioni rossonere per il mese di novembre. Un mese regalerà emozioni per i tanti big match

Il mese di ottobre si era aperto con l'Atalanta al Gewiss Stadium e si è chiuso con la Roma all'Olimpico. Un periodo intenso ma, se possibile, novembre potrebbe esserlo ulteriormente. Perché tra Serie A e Champions League , i rossoneri affronteranno solo grandi partite: si inizia mercoledì a San Siro con il Porto , poi il Derby e la sosta per ricaricare le energie. Al rientro, si va subito da zero a cento: Fiorentina in trasferta, poi di nuovo la Champions League con l' Atlético Madrid e infine il Sassuolo a San Siro.

Dopo la lunga sosta di ottobre, la rossonere sono tornate in campo lo scorso weekend a Firenze. Tre impegni all'orizzonte nel mese di novembre: Empoli e Pomigliano in campionato, poi l'inizio ufficiale della Coppa Italia con il Cittadella, nella speranza di ripetere il cammino della scorsa stagione, che ci portò fino alla Finale.

Cinque impegni di spessore anche per la Primavera di Mister Giunti, che dopo un mese di ottobre complicato, proverà a risollevarsi tanto in campionato quanto in Youth League. Se nella competizione europea i giovani rossoneri sono attesi da Porto e Atlético, in campionato ecco le sfide con Verona e, dopo la sosta, Juventus e Cagliari.