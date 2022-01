Milan, Calabria :” Un risultato che non ci soddisfa in pieno”

Davide Calabria, terzino rossonero , ha pubblicato un "Tweet" dopo la gara contro la Juventus di ieri sera.

Davide Calabria, terzino rossonero ha pubblicato un post Twitter riguardante la gara fra Milan e Juventus. Il calciatore italiano è rientrato ieri dal primo minuto dopo l'infortunio rimediato che lo ha tenuto ai box per diverso tempo. Vediamo insieme le parole che ha speso Calabria dopo il pareggio di San Siro. "Un risultato che non ci soddisfa a pieno. Il percorso è ancora lungo. Recuperiamo energie per le prossime sfide e ripartiamo alla grande. Avanti Milan".