Milan | Cairo rilancia per Belotti: ma i diavoli hanno ancora una possibilità

Se i granata non riusciranno a convincere il loro capitano, il Gallo potrebbe lasciare Torino nelle prossime settimane

Redazione Il Milanista

Il Milan, nonostante le tantissime entrate, continua a lavorare al suo reparto d'attacco. L'arrivo di Oliver Giroud a Milano ha rallegrato l'ambiente e i tifosi ma non ha messo la parola fine alle ricerche di Maldini e Massara, che devono ancora completare il tridente offensivo.

Nonostante la dirigenza rossonera abbia deciso di tentare una linea verde, sondando diversi profili di giovanissimi prospetti; i diavoli non hanno mancato anche di valutare qualche giocatore già pronto per la Serie A. Tra le tante punte del nostro campionato, il nome che è stato più volte accostato al club di Via Aldo Rossi è anche quelli di Andrea Belotti, neocampione d'Europa, in uscita dal Torino.

Le parole di Cairo

Il Gallo al momento si gode le vacanze e non sembra intenzionato a parlare di calciomercato. Su di lui ci sono tantissimi club italiani e inglesi, pronti ad affondare il colpo; il centravanti fa gola soprattutto per il contratto in scadenza, più di una società infatti spera di poterselo assicurare a zero in vista del prossimo anno.

Onde evitare lo svincolo Cairo sta facendo di tutto, anche mettere sul piatto un accordo economico "fuori dalle loro possibilità": un contratto da 3 milioni a stagione. Il calciatore, che in passato è stato accostato al Milan, resta un prospetto interessante per i dirigenti rossoneri, che vogliono aspettare di capire come andrà il colloquio con i granata prima di tentare un affondo.

Il numero uno del Torino sta provando a blindare il calciatore: “Parleremo con Belotti quando torna dalle vacanze. Gli abbiamo fatto un’offerta molto importante per le nostre casse. Ora vediamo cosa succede, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose”.

Cairo, dunque, lascia intendere che ci sia la possibilità che Belotti possa dire addio al Torino già nelle prossime settimane qualora non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo. Il Milan aspetta in agguato, chissà se che il Gallo non finisca a cantare sotto la Madonnina.