Cagliari-Milan: è Loftus-Cheek l’MVP del match per i tifosi rossoneri

Ieri sera il Milan di Stefano Pioli ha battuto in trasferta il Cagliari di Ranieri, con il risultato di 3-1. In gol Noah Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. E' arrivato il primo gol in rossonero per l'ex centrocampista del Chelsea, che con un destro potente ha trafitto la porta difesa da Radunovic.