Milan-Cagliari, la moviola del giorno dopo

La moviola della sfida disputata ieri sera tra Milan e Cagliari con gli episodi salienti di primo e secondo tempo.

Andata in scena ieri la seconda giornata di Serie A anche per il Milan. Necessario vincere, specie dopo i passi falsi di due dirette concorrenti per un posto Champions come l'Atalanta di Gasperini, fermata sullo 0-0 dal Bologna e della Juventus, uscita con le ossa rotte da uno Stadium espugnato dall'Empoli. Il Milan sfrutta l'occasione e super la prova Cagliari. Rossoneri dunque a punteggio pieno dopo due giornate. Ora un pò di riposo per la pausa nazionali. Poi, si torna con un trittico da paura: Lazio, Liverpool e Juventus. Questa, intanto, la moviola con gli episodi salienti della sfida di ieri sera.