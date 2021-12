Buriani: “Il Milan deve intervenire sul mercato a gennaio”

Ruben Buriani, ex giocatore del Milan, ha voluto parlare della prossima sfida di campionato dei rossoneri e del mercato di gennaio.

Per il Milan, alle porte, c'è la gara di campionato valevole per la 16a giornata di Serie A. I rossoneri scenderanno in campo domani alle 15 a San Siro contro la Salernitana, ultima in classifica. Lo faranno senza Simon Kjaer, uno dei principali leader della squadra di Pioli. Il difensore danese, in occasione della gara di mercoledì sera al Ferraris, ha subito la rottura dei legamenti del ginocchio ed è stato costretto ad operarsi. Ne ha parlato Ruben Buriani, ex centrocampista rossonero, ai microfoni di "Tuttomercatoweb".