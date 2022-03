Milan, buon compleanno a Trapattoni per i suoi 83 anni

I rossoneri tramite il proprio profilo Twitter hanno voluto omaggiare un grande campione: Giovanni Trapattoni, che oggi compie ben 83 anni.

Nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, compie oggi 83 anni Giovanni Trapattoni. I rossoneri omaggiano lo storico Trap sui social scrivendo: “Buon compleanno mister”. La carriera di Trapattoni è legata al Milan grazie alle 14 stagioni giocate con i rossoneri, in cui ha disputato 351 partite, segnando 6 reti. Oltre a ciò, il ‘Trap’ ha allenato il Diavolo, senza ottenere grandi risultati, subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, prima come collaboratore tecnico, poi come allenatore delle giovanili, vice allenatore della prima squadra e poi finalmente come primo allenatore. Trapattoni è sempre nel cuore dei tifosi rossoneri e anche noi gli auguriamo di passare un bel compleanno.