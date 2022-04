Bucchioni duro: “A Rebic manca la voglia di migliorarsi, Brahim è sparito”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del Milan e dei problemi riscontrati nell'ultimo periodo: le sue parole

In esclusiva sul Top Calcio 24 durante la trasmissione “Calcissimo” è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni che sul Milan ha detto: “Il problema del centravanti, ossia di Ibrahimovic, avrebbe mascherato qualcosa. La cosa che più di tutti non va nel Milan è la trequarti. Saelemaekers è sparito a metà campionato e prima non ha mai inciso. Brahim Diaz è sparito anche lui dopo il Covid e non si è più visto. Sono mancati questi giocatori, quelli che saltano l’uomo e ti danno la superiorità numerica. Sono saltati questi meccanismi che mettono in difficoltà le difese avversarie. Se giochi in maniera così statica e prevedibile come il Milan nell’ultimo periodo, diventa faticoso trovare la via del gol. In questo caso avresti bisogno di uno che fa tutto da solo”.