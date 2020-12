Milan, brutte notizie da Kjaer: il rientro potrebbe slittare al 2021

MILANO – Il Milan ha appena comunicato l’esito dei suoi esami al retto femorale della coscia destra, lesione di primo grado. Secondo quanto emerso dunque, il 2020 del difensore centrale potrebbe essere già finito. Una tegola non da poco visto il rendimento del giocatore. Tra sette giorni farà un nuovo controllo e lì si capirà se potrà rientrare il 16 dicembre col Genoa o il 20 con il Sassuolo. Ma c’è anche il rischio che possa tornare nel 2021 visto che per una lesione di primo grado i tempi oscillano tra i 15 e i 20 giorni.

