Massara e Maldini mettono nel mirino un giovane olandese

Il Milan monitora diverse situazioni di mercato sparse per l'Europa, tra questi vi è anche un talento in forza al Brugge

Redazione Il Milanista

A Milanello si continuano a studiare profili da inserire in squadra, in vista della sessione invernale di calciomercato. Massara e Maldini stanno monitorando diverse situazioni sparse in Europa, bisognerà vedere su quali di queste poi vireranno. La dirigenza dei diavoli ha messo gli occhi su Noa Lang, calciatore del Brugge. L'olandese lo scorso anno ha segnato ben 17 reti, ed ha raggiunto un record con l'Ajax. Il primo dicembre 2019, alla prima partita con il suo club, ha trovato 3 reti contro il Twente. Erano ben 60 anni che un calciatore non segnava una tripletta al debutto dall'inizio. Lang è un'esterno d'attacco con elevate qualità tecniche specialmente nel dribbling.

L'olandese è anche un fantasista ed in passato ha giocato anche come "falso nueve" Quest'anno il talento del Brugge ha trovato già 4 reti in 14 partite, diventando un'elemento fondamentale nel proprio club. E' stato convocato dalla nazionale Orange nel mese di ottobre , festeggiata con un post sui social che dichiara :"C'è un piccolo Noa con la maglia olandese, i capelli chiari ed gli occhi celesti di chi sta sognando".

La situazione:

Il Milan dopo averlo monitorato per diversi mesi si è interessato alla valutazione del 22enne. Noa ha ha una valutazione che si aggira sui 20-25 milioni (destinata sicuramente a salire nei prossimi mesi con queste prestazioni). Su l'esterno d'attacco vi è la corte da parte di diversi club europei, soprattutto i club di Premier League tra cui anche l'Arsenal. Il giovane olandese lo scorso anno è stato protagonista in negativo , nei festeggiamenti della vittoria del campionato con il Brugge. Noa è stato beccato in un video mentre pronuncia frasi antisemite nei confronti dell'Anderlecht. Il Brugge ha difeso il calciatore affermando che "Non vi è stata alcuna sfumatura antisemita", Noa però si è scusato immediatamente.